Анастасия Саркисян стала победительницей конкурса «Миссис Калуга-2023»

В субботу, 1 апреля, на сцене областной филармонии в Калуге прошел финал конкурса «Миссис Калуга-2023».

Среди претенденток на титул было 15 женщин.

В итоги жюри назвали победительницей 37-летнюю Анастасию Саркисян, маму троих детей и совладелицу кафе в Калуге и Кондрово.

Анастасия представит Калужскую область на всероссийском конкурсе красоты «Missis World Russia».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.