Анастасия Саркисян стала победительницей конкурса «Миссис Калуга-2023»
В субботу, 1 апреля, на сцене областной филармонии в Калуге прошел финал конкурса «Миссис Калуга-2023».
Среди претенденток на титул было 15 женщин.
В итоги жюри назвали победительницей 37-летнюю Анастасию Саркисян, маму троих детей и совладелицу кафе в Калуге и Кондрово.
Анастасия представит Калужскую область на всероссийском конкурсе красоты «Missis World Russia».
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