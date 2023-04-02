Стали известны самые популярные детские имена в Калуге за март

За март в Калуге родились 363 ребенка – 191 мальчик и 172 девочки. Такие данные 1 апреля опубликовал городской загс.

У двух калужанок родились двойни.

Среди мальчиков самыми популярными именами были Александр, Матвей, Иван и Максим.

Калужских девочек чаще всего называли Аннами, Софиями, Евами и Алисами.

В большинстве случаев мамами становились женщины в возрасте от 25 до 29 лет. Калужские папы чуть старше – от 30 до 34 лет.

Также в загсе сообщили, что за месяц сыграно 157 свадеб.

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