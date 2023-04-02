Стали известны самые популярные детские имена в Калуге за март
За март в Калуге родились 363 ребенка – 191 мальчик и 172 девочки. Такие данные 1 апреля опубликовал городской загс.
У двух калужанок родились двойни.
Среди мальчиков самыми популярными именами были Александр, Матвей, Иван и Максим.
Калужских девочек чаще всего называли Аннами, Софиями, Евами и Алисами.
В большинстве случаев мамами становились женщины в возрасте от 25 до 29 лет. Калужские папы чуть старше – от 30 до 34 лет.
Также в загсе сообщили, что за месяц сыграно 157 свадеб.
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