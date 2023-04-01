16-летний Егор Титов спас тонущего мужчину в Калужской области.

В четверг, 30 марта, житель поселка Полотняный Завод пошел навестить сестру. Он сократил путь через подтопленный участок по улице Бумажная. В итоге – мужчина оказался в воде.

Юнармеец Егор Титов, увидев человека в воде, не растерялся и бросился ему на помощь и вытащил из ледяной воды. Тем самым учащийся Полотняно-Заводской школы №1 спас ему жизнь

Сотрудники МЧС доставили мужчину на лодке до скорой помощи. В районной больнице ему была оказана экстренная помощь.

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