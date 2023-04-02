Нейросеть раскрасила фото мощнейшего разлива Оки в Калуге

В нынешнем году паводок в Калужской области, похоже, достиг своего пика. Уровень воды в реках начал снижаться. Ока в итоге поднялась на 7,75 метра.

Но сегодня мы предлагаем посмотреть на фото разлива, когда река в Калуге поднялась на 15 метров. Это случилось весной 1970 года.

Оригинальные снимки сделаны на черно-белую пленку. Однако с помощью нейросети мы добавили на них цвет.

Улица Воробьевская. Толпы спускались вниз, чтобы посмотреть на разлив.

Ледоход на реке.

Байдарочники плывут по улице Волкова у дома Циолковского.

Разлив у дома Циолковского. Яченского водохранилища тогда еще не было. Река Яченка заливала луга.

Улица Салтыкова-Щедрина.

Фотограф снимает разлив на Салтыковке.

Житель улицы Салтыкова-Щедрина плывет к своему дому.

На Салтыковке жителей первых этажей на время расселили, а на второй приходилось забираться через окно.

Гагаринский мост.

Улица Набережная. Вид на Воробьевку.

В архиве также нашелся снимок разлива в Калуге 1908 года. Воды тогда была еще больше, чем в 1970-м. На фото церковь на улице Подвойского и мозаичный шпиль дома городского головы Ципулина.

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