Средняя зарплата в Калужской области резко сократилась

В январе средняя начисленная зарплата во всех организациях Калужской области составила 52 950 рублей. Об этом говорится в новом отчете Калугастата.

По сравнению с декабрем доходы упали на 20%.

А вот в сравнении с январем прошлого года наблюдается рост на 10%.

В целом по России средняя зарплата в январе 2023 года составила 63 260 рублей, сообщает Росстат. В Центральном округе больше калужан зарабатывают только жители Москвы (112 тысяч) и Московской области (73 тысячи рублей).

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