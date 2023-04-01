В Калужской области правила выплаты детских пособий изменились с 1 апреля

В субботу, 1 апреля, в Калужской области заработали новые правила выплаты пособий на детей, сообщили в городской управе.

Ежемесячное пособие на ребенка будет выплачиваться только в том случае, если семья не получает единого пособия.

Это касается пособия в 200 рублей, выплаты для одиноких родителей в 400 рублей, пособия в 4000 рублей на малышей в возрасте от полутора до трех лет и пособий на детей разыскиваемых родителей (400 рублей) и детей военнослужащих (600 рублей).

- За заявителем сохраняется право выбора, - подчеркнули чиновники.

Уточняется также, что это правило не будет применяться для пособий детям-инвалидам и в том случае, если один из родителей инвалид. Такие семьи смогут получать и ежемесячное пособие в 2000 рублей и пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое выплачивает Социальный фонд.

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