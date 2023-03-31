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Технологии Сбера помогли провести первую в России музыкальную премию в метавселенной

Опубликовано: 31.03.2023 16:45 0 168
Технологии Сбера помогли провести первую в России музыкальную премию в метавселенной

Сбер выступил вдохновителем и технологическим партнёром музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2023». Впервые в России церемония вручения престижной награды прошла в метавселенной, которую разработала Sber AR/VR Lab при участии Hi-Fi-стриминга «Звук» и агентства «СберМаркетинг». В  шоу вошли live-выступления звёзд и концерт в виртуальной реальности с невероятной 3D-графикой, сделанной в XR-студии Сбера.

С помощью технологий Сбера команда проекта создала метавселенную премии. Зрители смогли увидеть пять ярких номеров знаменитых артистов, снятых в XR-студии, и эксклюзивное выступление популярной певицы ANNA ASTI, созданное в volumetric-студии. Ультрасовременному 3D-аватару поп-дивы подпевали поклонники по обе стороны экранов. Также в этом году впервые в метавселенной состоялось народное голосование за лучшего «Метаартиста года».

Соведущим церемонии «Новое Радио AWARDS» стал виртуальный ассистент Салют, который рассказывал зрителям об интересных фактах про номинантов и их творчество.

Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab:

«Sber AR/VR Lab развивает инновационные технологии: XR- и volumetric-студии, AR, инструменты для создания виртуальных миров и Digital Humans — аватаров на базе искусственного интеллекта, которые ведут себя как настоящие люди. Мы уже помогли организовать такие мероприятия, как Сбер Конф, День инвестора, Демодень акселерационных программ Сбера, интерактивный AR-проект «#СберТанцы», праздничный AR-проект «Дед Мороз в каждый дом». Мы рады, что нам удалось поработать с командой «Нового Радио» для развития технологий metaverse в России».  

Премия «Новое Радио AWARDS» ежегодно отмечает наиболее заметные достижения российского шоу-бизнеса. Победителей награждают в номинациях «Лучшая артистка», «Лучший артист», «Лучшая группа», «Лучшая коллаборация», «Лучший продюсер», «Прорыв года». Кроме того, определяют лучший сингл, альбом и видео, а также обладателя статуэтки «Золотая сирена» в номинации «За вклад в развитие музыки».

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Опубликовано: 31.03.2023 16:45 0 168
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