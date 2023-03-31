Военные учения с беспилотниками пройдут в Калужской области
В пятницу, 31 марта, в Козельске в районе закрытого военного городка пройдет штабная тренировка по противодействию терроризму. Об этом сообщила глава администрации Козельского района Елена Слабова.
Во время учений планируют использовать технику высокой проходимости, имитационные боеприпасы и муляжи взрывных устройств.
Также возможно применение беспилотников.
Калужан просят сохранять спокойствие.
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