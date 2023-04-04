ВТОРОЕ МНЕНИЕ от сосудистых хирургов в Клинике БОЛИ абсолютно бесплатно

Калужская Клиника БОЛИ предлагает возможность пациентам, которых направили на операцию на сосудах в другом медицинском центре, получить второе мнение от сосудистых хирургов абсолютно бесплатно. Чтобы быть уверенными в необходимости или напротив в ненадобности хирургического вмешательства, можно выслушать мнение врачей Клиники БОЛИ.

Но получить консультацию могут не все. Условия бесплатного приема: направление на операцию в другом медицинском центре сроком давности не более 1 месяца.

За вторым мнением в Клинике БОЛИ Вы можете обратиться к сосудистым хирургам: Федорову Евгению Геннадьевичу и Нестерову Евгению Сергеевичу. Доктор выполнит осмотр с УЗИ и даст свои рекомендации по лечению.

Как известно, в Клинике БОЛИ приветствуется использование самых передовых и малоинвазивных методов лечения различных заболеваний. Это необходимо для того, чтобы сделать лечение пациента еще более эффективным и малоболезненным и значительно сократить сроки восстановления. Именно по такому пути пошла и флебологическая служба Клиники БОЛИ. В 201 6г. они первые в Калуге начали выполнять эндовенозную лазерную коагуляцию (ЭВЛК) подкожных вен при варикозной болезни нижних конечностей. И сразу оценили все преимущества метода по сравнению со «стандартной» открытой операцией:

отсутствие разрезов, что значительно снижает риски развития инфекционных и других осложнений со стороны раны.

малая травматичность процедуры. После проведения ЭВЛК подкожная вена остается на своем месте, при этом вена уже не функционирует. Воздействие лазерного излучения осуществляется только на целевую вену. Таким образом, нет травматизации окружающих вену тканей, не повреждаются лимфатические и нервные волокна, что также в значительной степени сокращает сроки реабилитации. В связи с чем пациент уже в кротчайшие сроки может вернуться на работу (даже на следующие сутки), возобновить занятия спортом и лечебной физкультурой.

выполнение процедуры под местной анестезией. Нет необходимости проведения спинномозговой анестезии, что также уменьшает травматичность манипуляции в целом и создает больший комфорт для пациента.

амбулаторное выполнение процедуры. Нет необходимости в госпитализации, пациент спустя 30 минут после операции может самостоятельно покинуть клинику, и даже уехать за рулем автомобиля!

При помощи технологии лазера сосудистые хирурги научились справляться с венами различного диаметра (начиная от 3 мм, до 4 см и более!), а также с венами малого калибра, так называемыми сосудистыми звездочками. Здесь на помощь приходит опять лазер, но уже другой. Если крупные вены хирургам приходилось запаивать изнутри, то сосудистые сеточки закрывают путем внешнего направленного излучения лазера.

Теперь в Клинике БОЛИ есть возможность удалять различные сосудистые образования не только на нижних конечностях, но и на теле, и даже лице при помощи нового неодимового лазера.

Таким образом, лазерные технологии стали неотъемлемой частью лечения сосудистых поражений в флебологии, которые усиленно развиваем в стенах Клиники БОЛИ.

Для записи на прием и лечение звоните в Клинику БОЛИ

по номерам телефонов: +7 (4842) 21-00-00 или 28-12-12.

Адрес Клиники: Россия, 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 23.

WhatsApp: +7 (961) 123-69-68 (используется только для входящих сообщений)

Для иногородних пациентов в Клинике БОЛИ предоставляются комфортный стационар и апартаменты.

ООО «Калужская Клиника БОЛИ». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.