Оперштаб изменил данные о заболеваемости коронавирусом в Калужской области

За последние сутки в Калужской области зафиксированы не 113 новых случаев коронавируса, как сообщалось ранее, а 54. Федеральный оперативный штаб днем в пятницу, 31 марта, изменил данные на своем официальном сайте.

В больницу с ковидом попали пять калужан.

Выздоровел 51 пациент.

Отметим, что ровно три года назад в Калужской области началась всеобщая изоляция из-за ковида.

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