Оперштаб изменил данные о заболеваемости коронавирусом в Калужской области
За последние сутки в Калужской области зафиксированы не 113 новых случаев коронавируса, как сообщалось ранее, а 54. Федеральный оперативный штаб днем в пятницу, 31 марта, изменил данные на своем официальном сайте.
В больницу с ковидом попали пять калужан.
Выздоровел 51 пациент.
Отметим, что ровно три года назад в Калужской области началась всеобщая изоляция из-за ковида.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!