В Кондрово ремонтируют новое здание для краеведческого музея
В Кондрово ведется ремонт дома №10 на улице Проспект Труда. Ранее заброшенное здание передали местному краеведческому музею, сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Ремонт начался в феврале.
- Уже монтируется новая кровля, залиты полы, проведена укладка лаг перекрытий, идет подготовка входной группы, - пояснил Вирков.
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