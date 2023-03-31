В Калуге исполнилось 50 лет статуе Родины-матери на площади Победы

В пятницу исполнилось ровно 50 лет, как в Калуге на площади Победы установили статую Родины-матери. С 31 марта 1973 года она возвышается над городом на 30-метровой высоте, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Высота бронзовой фигуры более семи метров, вес - 9 тонн. Чтобы водрузить памятник, впервые в области был применен 40-тонный подъемный кран с вылетом стрелы в 45 метров.

- Скульптура стала лицом площади и одним из символов Калуги, - прокомментировали в министерстве. - Женщина держит на поднятых руках ленту и спутник Земли. Серебряная лента символизирует Оку, а спутник – триумф советского народа в изучении космоса.

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