Рекордная за месяц заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Калужской области

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 113 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 31 марта, в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель за последний месяц.

В больницу с ковидом попали восемь человек.

Выздоровели 111 пациентов.

Отметим, что ровно три года назад в Калужской области началась всеобщая изоляция из-за ковида.

UPD. Позже в пятницу оперштаб изменил показатели Калужской области. Заболевших было меньше.

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