В Калужской области резко выросли продажи некоторых продуктов

С 1 по 27 марта в Калужской области продажи продуктов по сравнению с февралем упали на 2%. Но есть товары, которые наоборот стали покупать заметно больше, сообщили в пятницу, 31 марта, в правительстве региона.

На 12,7% увеличился объем потребления огурцов и помидоров, на 12,3% - макарон, на 12% - риса.

Продажи муки уменьшились на 24,5%, сметаны – на 15,9%, сливочного масла – на 13,6%, свинины – на 13,2%.

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