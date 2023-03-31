В Калуге одной долгожительнице исполнилось 100 лет, другой – 101

В пятницу, 31 марта, правительство Калужской области сообщило о двух калужских ветеранах, которые отпраздновали дни рождения.

Анне Козьменко (на фото вверху) исполнился 101 год. Она родилась в 1922 году в Ферзиковском районе. В 1942 году Анну призвали в армию, воевала в подразделении воздушного наблюдения, оповещения и связи. В послевоенное время женщина работала на заводе «Калугапутьмаш».

Клавдия Буянова из Калуги. Сейчас она отпраздновала 100-летний юбилей. Во время войны служила в санитарном поезде Карельского фронта. Позже работала инженером на «Кадви».

Клавдия Буянова.

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