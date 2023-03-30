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В Калуге рассказали об инициативах НКО в инклюзивной среде

Владимир Кравчук
Опубликовано: 30.03.2023 14:56 0 234
В Калуге рассказали об инициативах НКО в инклюзивной среде

В четверг, 30 марта, прошел брифинг с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

Журналистам рассказали о развитии инклюзивной среды для личностного развития детей, молодежи и взрослых в Калужской области силами общественных организаций.

Директор ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива» Игорь Попков отметил, что его организация ждет обращений от НКО. В Центре смогут дать консультацию по различным вопросам.

Сами же некоммерческие организации должны помогать обычным людям и незамедлительно реагировать на нужды населения, различные социальные проблемы и вызовы.
Журналисты также смогли задать свои вопросы. Так, совсем недавно в нашу редакцию обратились родители ребенка с ДЦП. По непонятным причинам возле подъезда, где проживает семья, был срезан пандус. Учредитель Автономной некоммерческой организации Центр развития социальных и творческих инициатив «ОТКРЫТЫЙ МИР» Татьяна Дунаева попросила для скорейшего решения подобных вопросов обращаться именно в НКО.

- Можно обратиться в некоммерческую организацию. Оставить даже вопрос в социальных сетях, - отметила Татьяна Дунаева. – Это ведь не единичный случай. В НКО подскажут, куда родителям нужно обратиться. Наша работа предусматривает плотное взаимодействие с органами власти. Поэтому людям не нужно будет делать лишних шагов для решения своей проблемы.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 30.03.2023 14:56 0 234
Тэги: нко ресурсный центр инклюзия
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