В Калуге рассказали об инициативах НКО в инклюзивной среде

В четверг, 30 марта, прошел брифинг с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

Журналистам рассказали о развитии инклюзивной среды для личностного развития детей, молодежи и взрослых в Калужской области силами общественных организаций.

Директор ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива» Игорь Попков отметил, что его организация ждет обращений от НКО. В Центре смогут дать консультацию по различным вопросам.

Сами же некоммерческие организации должны помогать обычным людям и незамедлительно реагировать на нужды населения, различные социальные проблемы и вызовы.

Журналисты также смогли задать свои вопросы. Так, совсем недавно в нашу редакцию обратились родители ребенка с ДЦП. По непонятным причинам возле подъезда, где проживает семья, был срезан пандус. Учредитель Автономной некоммерческой организации Центр развития социальных и творческих инициатив «ОТКРЫТЫЙ МИР» Татьяна Дунаева попросила для скорейшего решения подобных вопросов обращаться именно в НКО.

- Можно обратиться в некоммерческую организацию. Оставить даже вопрос в социальных сетях, - отметила Татьяна Дунаева. – Это ведь не единичный случай. В НКО подскажут, куда родителям нужно обратиться. Наша работа предусматривает плотное взаимодействие с органами власти. Поэтому людям не нужно будет делать лишних шагов для решения своей проблемы.

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