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МТС объявила о глобальном ребрендинге

Опубликовано: 30.03.2023 15:47 0 424
МТС объявила о глобальном ребрендинге

В четверг, 30 марта, одна из крупнейших цифровых экосистем  России объявила о ребрендинге. Визуальный имидж МТС кардинально изменился. О причинах масштабного ребрендинга нам рассказали в самой компании.

Меняться МТС начала еще в 2019 году, когда начала двигаться в сторону ИТ. Вырос штат соответствующих специалистов, сократилась бюрократия, были внесены изменения в перечень корпоративных ценностей.

Так что нынешний ребрендинг – это логичное продолжение больших изменений.

Как отметили в МТС, компании просто стало тесно в рамках старого бренда. Теперь он стал гибридным с множеством визуальных стилей. Для крупных бизнес-направлений созданы саббренды. Но каждый – с узнаваемым стилем и отсылками к материнскому бренду.

Главным цветом компании остался красный, но новый логотип вместил все продукты.

- Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом, - рассказал 30 марта президент МТС Вячеслав Николаев. - Бренд МТС сохранил свою энергию, эмоциональность и стремление к изменениям, но стал легче, эмпатичнее и современнее. Философия и лозунг МТС «Быть лучше каждый день» не изменились, задача бренда – менять привычное и трансформировать повседневность, чтобы помогать людям находить новые решения, получать неожиданный опыт и менять обыденность.

На изменение вывесок и оформление офисов и магазинов МТС потребуется некоторое время. А вот цифровые продукты уже представлены по-новому.

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Опубликовано: 30.03.2023 15:47 0 424
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