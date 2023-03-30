Что больше всего подешевело в Калужской области за неделю

За неделю, с 20 по 27 марта, в Калужской области зафиксированы изменения цен на некоторые продукты. Официальные данные в четверг опубликовал Калугастат.

Гречка подешевела на 2,8%, подсолнечное масло – на 2,7%, картошка и яблоки – на 2,1%, охлажденные куры и макароны – на 1,5%.

Рекордсменом по росту цен за неделю стали сосиски – на 10,2%. Огурцы подорожали на 7%, черный чай и вареная колбаса – на 4,8%.

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