В Калужской области 62 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 62 новых случая коронавируса, сообщили в четверг, 30 марта, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали шесть человек.

Выздоровели 65 пациентов.

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