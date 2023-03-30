Калужская область заняла 29 место в России по ожидаемой продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в Калужской области в 2022 году составила 72 с половиной года. Это 29 место в России, сообщил в четверг, 30 марта, министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

В Центральном округе лучше показатели у Москвы, Московской, Ивановской и Белгородской областей.

- Самый эффективный метод сохранения вашего здоровья – это забота о себе, - отметил Пахоменко. - Ведите здоровый образ жизни и откажитесь от вредных привычек. Важна и диспансеризация. Она поможет выявить хронические заболевания и наблюдать за их течением. Набор анализов разный для каждого возраста. Записаться на диспансеризацию можно через сайт регистратура40.рф или портал Госуслуг.

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