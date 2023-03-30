В Калужской области предложили создать исправительный центр для женщин

Исправительный центр для женщин должен быть создан в Калужской области. Такое предложение в среду, 29 марта, на заседании межведомственной рабочей группы сделал уполномоченный по правам человека Юрий Зельников.

Данного учреждения для осужденных в регионе на данный момент нет.

По словам Зельникова, из-за этого калужанок вынуждены отправлять в Калининград.

- А у многих из них малолетние дети, - пояснил уполномоченный.

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