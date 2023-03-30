В Калуге ищут бытовую технику для беженцев с Украины

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников в среду, 29 марта, сообщил о поисках трех холодильников и трех микроволновых печей для беженцев с Украины, которые находятся в оздоровительном центре «Белка» в поселке Мстихино на территории Калуги.

Там временно проживают 47 человек. Среди них четверо детей.

- В целом все хорошо, но совсем хорошо никогда не бывает, - рассказал Зельников. - Люди находятся там несколько месяцев. Многие проблемы успешно решаются. Но вот закавыка. В данном пункте временного размещения у постояльцев, увы, нет холодильников и микроволновых печей. Без них им очень туго приходится. Благотворительные фонды пока не могут помочь. Выдохлись.

Уполномоченный по правам человека просит калужан откликнуться. Бытовая техника может быть старой, но в исправном состоянии.

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