На улицы Калуги вернулись прокатные электросамокаты
В четверг, 30 марта, на улицах Калуги после зимнего перерыва вернулись прокатные электросамокаты. Их можно заметить в разных частях города.
В минувшие годы на пользователей этого транспорта жаловались и водители автомобилей, и пешеходы. Хотя электросамокаты пользуются все большей популярностью в городе.
Напомним, с 1 марта изменились ПДД для самокатчиков. Подробности нам ранее рассказывал начальник ГИБДД Калуги Алексей Москаленко.
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