EXEED VX - обзор комплектаций и цен

Флагманский семиместный внедорожный VX представляет E-SUV сегмент в модельном ряду EXEED. Полноразмерный внедорожник имеет внушительные габариты: 4970 мм в длину, 1940 мм в ширину и 1788 мм в высоту. При этом обладает отличной геометрической проходимостью благодаря колесной базе 2900 мм и клиренсу 200 мм.

Мощный двигатель 2.0TGDI (249 л.с./385 Нм) с технологией непосредственного впрыска и интеллектуальной системой управления турбо надувом позволил достигнуть высоких удельных тяговых показателей двигателя при малой массе и низком расходе топлива. Расход всего 8,5 литров на 100 км при смешанном цикле вождения.

Механическая роботизированная преселективная семи-ступенчатая трансмиссия SAGW с двойным сцеплением мокрого типа. Запатентованная система охлаждения обеспечивает возможность безопасной эксплуатации автомобиля в широком диапазоне нагрузок.

Чувствовать себя уверенно на любом покрытие и в любой дорожной ситуации поможет интеллектуальная система полного привода 4WD BorgWarner®Smart. Она улучшает устойчивость и управляемость, улучшает разгонные характеристики при низком уровне сцепных свойств дорожного покрытия и задействует полный привод в зависимости от ситуации.

EXEED VX создан для максимального погружения в атмосферу комфорта. Каждый из 7 пассажиров сможет ощутить удобство кожаных сидений из премиальных материалов. При поезде можно везти как непринужденную беседу, так и деловой разговор благодаря повышенной шумоизоляции моторного отсека и стеклам с шумоподавлением. Уровень шума на холостом ходу составляет всего 38.5 Дб.

Большая панорамная крыша занимает центральное место в салоне. Остекление выполнено теплоизоляционным стеклом толщиной 5 мм. Площадь остекления 1,12 кв.м. Предусмотрена специальная шторка, управлять которой можно как с пульта или панели, так и голосом.

Сейчас автомобиль EXEED VX доступен в двух комплектациях Luxury и President. Базовая стоимость:



Комплектация Стоимость 2.0 (249 л.с.) Luxury 4 909 900 рублей 2.0 (249 л.с.) President 5 279 900 рублей





Так же внедорожник EXEED VX доступен в уникальной серии President Limited Edition. Возможные цвета кузова Эмеральд (зеленый), сигитариус (черный) и титан (темно-серый). Автомобиль отличается эксклюзивной отделкой салона, уникальным пакетом отделки экстерьера в бронзовом цвете и оснащен автоматической подножкой, которая облегчает посадку и высадку из автомобиля, что особенно актуально для представительниц прекрасного пола и детей. Набор опций, так же отличается, от стандартной версии EXEED VX. Стоимость лимитированной версии 5 649 900 рублей.

В официальном дилерском центре EXEED Центр Корс на Зерновой всегда действуют специальные условия покупки. Например, преимущество на покупку EXEED VX 2022 года составит до 1 000 000 рублей за счет обмена по программе trade-in и привлечения кредитных продуктов. Таким образом стоимость автомобиля начинается от 3 909 900 рублей.

В автосалоне EXEED VX представлен на тест-драйве. Приезжайте и оцените его преимущества!

EXEED Центр Корс на Зерновой

Адрес: г. Калуга, ул. Зерновая, д. 19А

Телефон: +74842207215

ООО «КОРС Новомосковск».

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