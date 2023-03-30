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Лечение зубов в стоматологии «Эль-­Дента» – это повод улыбаться чаще

Опубликовано: 30.03.2023 14:44 0 400
Лечение зубов в стоматологии «Эль-­Дента» – это повод улыбаться чаще

За здоровьем зубов к нам приходят всей семьей

Стоматологическая клиника «Эль-­Дента» и «Эль-­Дента+» — это два центра, где здоровьем ваших зубов и красотой улыбки занимаются профессионалы с многолетним опытом работы.

Главный врач клиники «Эль-­Дента +», практикующий врач-стоматолог Ирина КУРБАТОВА.

— Скажите, на что сделан акцент в вашей клинике?
— Для нас важно не только качественно лечить, но и менять отношение к стоматологии вообще. Здоровье зубов обеспечивает и здоровье всего организма. Кроме того, своей работой мы хотим изменить устоявшиеся стереотипы, что все стоматологические манипуляции — это страшно и больно.

— Насколько распространены такие стереотипы?
— Это самая частая причина, по которой люди затягивают с лечением. Страх, который сидит во многих с детства, не позволяет уже во взрослом возрасте прийти к стоматологу.
Бояться медицинских манипуляций — не стыдно. Задача клиники сделать лечение зубов не просто безболезненным, но и психологически комфортным, и мы с этой задачей успешно справляемся. Мы семейная стоматология, заслужившая большое доверие пациентов, которые уже многие годы лечатся у нас всей семьей.

— Что помогает стоматологам вашей клиники успешно справляться с различными задачами?
— Любое лечение — это парный танец. В данном случае врача и пациента. Со стороны врача — знание, умение, технологии. Со стороны пациента — точное следование рекомендациям и обязательное посещение профилактических осмотров, на которые мы вызываем всех своих пациентов.

Конечно, большую роль в достижении результата играют знания и умения доктора. Любая техника без человека — просто бесполезный аппарат, поэтому обучение и повышение квалификации — неотъемлемая часть нашего профессионального роста.

Клиника оборудована всеми технологическими новинками, что обеспечивает нашим пациентам качественное и без­опасное лечение.

Основатель сети стоматологических клиник «Эль-­Дента», врач стоматолог-­ортопед Лев КИРЛИНСКИЙ:

— Вы занимаетесь имплантацией и протезированием. Расскажите, что нового в этом направлении?
— Мы занимаемся протезированием и плантацией с первого дня открытия. Стоматология уходит в сферу высоких технологий, которые мы используем и в имплантации.

Если раньше врач делал слепок, который служил основой при создании протезов и имплантатов, то сейчас мы работаем на высокоточных шаблонах, которые создаются при помощи цифрового 3D-сканирования. Это делает имплантацию индивидуальной, точной и более быстрой.

Это эстетично и надежно. Пациенты ощущают имплантаты как собственные здоровые и крепкие зубы.

Врач при осмотре обязательно оценит каждый конкретный случай и поможет подобрать оптимальный для вас вариант, учитывая все особенности здоровья.

— Что делать пациентам, у которых отсутствуют все зубы? Для них показаны только съемные протезы?
— В протезировании и имплантации произошло большое развитие. Теперь целый зубной ряд может быть установлен на имплантатах.

При консультации врач нашей клиники подробно ответит на ваши вопросы, расскажет о подходящих вариантах имплантации, наглядно пояснит, в чем разница между ними, что поможет вам сделать единственно правильный выбор.

Хочу отметить, что имплантация сейчас направлена на то, чтобы пациент не оставался без зубов: мы сразу ставим временную коронку, позволяющую сделать этапы лечения комфортными для вас и незаметными для окружающих. Отсутствующий зуб до установки имплантата заменит временнная коронка: улыбайтесь, работайте, общайтесь.

Мы беремся за сложные случаи, нередко наши пациенты с полным отсутствием зубов уже через два дня после операции получают полный зубной ряд. Повторю, мы находим наиболее подходящий метод для каждого пациента, учитывая всю информацию о его здоровье.

— Насколько долговечны импланты?
— Имплантация — это современное эстетичное решение проблем отсутствия зубов, при котором вам на десятки лет вперед обеспечено комфортное жевание, четкая дикция и притягательная улыбка.

Г. Калуга, ул. Генерала Попова, 11/1
Ул. Академика Королева, 19
+7(4842)54–95–34
+7(4842)54–70–70
www.el-denta.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
ООО "ЭЛЬ-ДЕНТА" LdtCJzsLV

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Опубликовано: 30.03.2023 14:44 0 400
Тэги: клиника года - 2023 клиника года реkлама
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