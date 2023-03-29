МЧС предупредило об опасном разливе реки Жиздра
Уровень воды в реке Жиздра рядом с Козельском в ближайшие дни достигнет опасных значений. Такие данные в среду, 29 марта, опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
- Начнется затопление пойм и пониженных участков рельефа, а также расположенных в них построек, - рассказали спасатели.
Местных жителей просят при внезапном наводнении в первую очередь выключить воду, газ, электричество, собрать деньги и документы, ценности, аптечку и теплые вещи.
- Не паникуйте и не теряйте самообладания, - говорится в рекомендациях МЧС. - Поднимитесь на верхние этажи здания или на крышу.
По данным на предыдущие сутки уровень воды в Жиздре был в 125 сантиметрах от опасных значений.
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