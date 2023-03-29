Козельскому механическому заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПАО «Козельский механический завод» в связи с увеличением объемов производства объявляет о наборе сотрудников:
- Зам. генерального директора по качеству - 80 000 р.
- Зам. начальника цеха основного производства (ЦОП) - 70 000 р.
- Зам. главного конструктора - 59 000 р.
- Зам. главного бухгалтера - 51 000 р.
- Начальник отдела внутреннего аудита - 37 000 р.
- Начальник коммерческого центра -50 000 р.
- Главный сварщик - 49 000 р.
- Ведущий бухгалтер - 41 000 р.
- Инженер-технолог - 30 000 р.
- Специалист по развитию производственной системы - 40 000 р.
- Инженер-конструктор 1 категории - 47 000 р.
- Инженер по нормированию труда - 33 000 р.
- Специалист системы менеджмента качества - 30 000 р.
- Менеджер по закупкам - 30 000 р.
- Специалист по планированию производства -35 000 р.
СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
- Электросварщики - от 80 000 р.
- Слесари механосборочных работ - от 60 000 р.
- Слесарь-монтажник - от 60 000 р.
- Слесарь-сборщик сэндвич-панелей - от 60 000 р.
- Резчик на пиле, гибщик - от 60 000 р.
- Водитель автокрана - от 40 000 р.
- Слесарь-электромонтажник - от 60 000 р.
- Механик по ремонту оборудования - 40 000 р.
Официальное трудоустройство по ТК РФ!
Зарплата 2 раза в месяц.
Недорогая столовая на территории завода.
Иногородним предоставляется общежитие или доставка на работу.
8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22
e-mail: [email protected]
ПАО «КоМЗ»
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