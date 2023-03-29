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Козельскому механическому заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Опубликовано: 29.03.2023 15:02 0 437
Козельскому механическому заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПАО «Козельский механический завод» в связи с увеличением объемов производства объявляет о наборе сотрудников:

  • Зам. генерального директора по качеству - 80 000 р.
  • Зам. начальника цеха основного производства (ЦОП) - 70 000 р.
  • Зам. главного конструктора - 59 000 р.
  • Зам. главного бухгалтера - 51 000 р.
  • Начальник отдела внутреннего аудита - 37 000 р.
  • Начальник коммерческого центра -50 000 р.
  • Главный сварщик - 49 000 р.
  • Ведущий бухгалтер - 41 000 р.
  • Инженер-технолог - 30 000 р.
  • Специалист по развитию производственной системы - 40 000 р. 
  • Инженер-конструктор 1 категории - 47 000 р.
  • Инженер по нормированию труда - 33 000 р.
  • Специалист системы менеджмента качества - 30 000 р.
  • Менеджер по закупкам - 30 000 р.
  • Специалист по планированию производства -35 000 р.

СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

  • Электросварщики - от 80 000 р. 
  • Слесари механосборочных работ - от 60 000 р. 
  • Слесарь-монтажник - от 60 000 р.
  • Слесарь-сборщик сэндвич-панелей - от 60 000 р.
  • Резчик на пиле, гибщик - от 60 000 р.
  • Водитель автокрана  - от 40 000 р. 
  • Слесарь-электромонтажник - от 60 000 р.
  • Механик по ремонту оборудования - 40 000 р.

Официальное трудоустройство по ТК РФ!
Зарплата 2 раза в месяц.
Недорогая столовая на территории завода.
Иногородним предоставляется общежитие или доставка на работу. 

8 (48442) 2-06-07,  8-916-777-78-22   
e-mail: [email protected]

ПАО «КоМЗ»
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Опубликовано: 29.03.2023 15:02 0 437
Тэги: рeклама
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