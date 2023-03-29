Козельскому механическому заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПАО «Козельский механический завод» в связи с увеличением объемов производства объявляет о наборе сотрудников:

Зам. генерального директора по качеству - 80 000 р.

Зам. начальника цеха основного производства (ЦОП) - 70 000 р.

Зам. главного конструктора - 59 000 р.

Зам. главного бухгалтера - 51 000 р.

Начальник отдела внутреннего аудита - 37 000 р.

Начальник коммерческого центра -50 000 р.

Главный сварщик - 49 000 р.

Ведущий бухгалтер - 41 000 р.

Инженер-технолог - 30 000 р.

Специалист по развитию производственной системы - 40 000 р.

Инженер-конструктор 1 категории - 47 000 р.

Инженер по нормированию труда - 33 000 р.

Специалист системы менеджмента качества - 30 000 р.

Менеджер по закупкам - 30 000 р.

Специалист по планированию производства -35 000 р.

СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

Электросварщики - от 80 000 р.

Слесари механосборочных работ - от 60 000 р.

Слесарь-монтажник - от 60 000 р.

Слесарь-сборщик сэндвич-панелей - от 60 000 р.

Резчик на пиле, гибщик - от 60 000 р.

Водитель автокрана - от 40 000 р.

Слесарь-электромонтажник - от 60 000 р.

Механик по ремонту оборудования - 40 000 р.

Официальное трудоустройство по ТК РФ!

Зарплата 2 раза в месяц.

Недорогая столовая на территории завода.

Иногородним предоставляется общежитие или доставка на работу.

8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22

e-mail: [email protected]

ПАО «КоМЗ»

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