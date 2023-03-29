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Кого готовят в Калужском филиале Тимирязевской академии

Опубликовано: 29.03.2023 16:32 0 531
Кого готовят в Калужском филиале Тимирязевской академии

НАПРАВЛЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ) 

Cрок обучения – 4 года.
  • Агрономия (агробизнес; защита растений и фитосанитарный контроль) – очное/заочное
  • Садоводство (плодоводство и овощеводство; декоративное садоводство и флористика) – очное
  • Агроинженерия (технический сервис в АПК; машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции) – очное/заочное
  • Землеустройство и кадастры (землеустройство) – очное/заочное
  • Зоотехния (технология производства продуктов животноводства; кинология) – очное/заочное
  • Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика предприятий и организаций; финансы и кредит, цифровая экономика, бизнес-аналитика; внешнеэкономическая деятельность с углубленным изучением английского и китайского языков) – очное/очно-заочное
  • Менеджмент (логистика; маркетинг; управление бизнесом) – очное/очно-заочное

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 

Cрок обучения – 5 лет.
  • Ветеринария (болезни домашних животных; репродукция домашних животных) – очное/очно-заочное/заочное
  • Экономическая безопасность (экономико-правовое обеспечение экономической безопасности; судебная экономическая экспертиза) – очное/заочное

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
  • Подготовка трактористов категорий С и D
  • Подготовка водителей категории В
  • Кадастровая деятельность
  • Менеджмент логистических процессов
  • Логистика интернет-продаж
  • Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
  • Ландшафтный дизайн 
  • Технология создания и ухода за газонами
  • Современные технологии в сфере кадастровой деятельности
  • Помощник геодезиста на кадастровых и топографо-геодезических работах
  • Основы инженерной графики, трехмерное моделирование в КОМПАС-3D
  • Кинология
  • Эпидуральная анестезия домашних животных
  • Анестезиология, реаниматология мелких домашних животных
  • Актуальные вопросы автоматизации бухгалтерского учета с применением программы 1С: Бухгалтерия 8
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
  • Помощник флориста
  • Мастер по обрезке сада
  • Слесарь по ремонту автомобилей
  • Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
  • Лаборант химического анализа
  • Оператор по ветеринарной обработке животных
  • Зоолаборант питомника лабораторных животных
  • Рабочий по уходу за животными (грумер)
  • Дезинфектор
  • Пчеловод
  • Зоотехник-селекционер (оператор ИАС СЕЛЭКС)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

  • учебно-научные лаборатории    
  • учебно-опытное поле    
  • оранжерея
  • научно-учебный ветеринарный центр «Тимирязевский»
  • центр сертифицированного обучения информационным технологиям 1С
  • комплекс общежитий    
  • спортивный и тренажерный залы
  • библиотека и читальный зал   


Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ)

Зоотехния / Ветеринария
1. Биология 
2. Химия /или/ Математика (профиль) /или/ Физика
3. Русский язык
 
Агрономия / Садоводство
1. Биология
2. Математика (профиль) /или/ Химия /или/ География/или/ Физика /или/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык
 
Агроинженерия
1. Математика (профиль)
2. Физика /или/ Химия /или/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык
 
Землеустройство и кадастры
1. Математика (профиль)
2. Физика /или/ Химия /или/ География /или/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык
 
Экономика / Менеджмент / Экономическая безопасность
1. Математика (профиль)
2. Обществознание /или/ История /или/ География /или/ Информатика и ИКТ /или/Иностранный язык
3. Русский язык
 
Срок подачи документов в 2023 году – с 20 июня на все формы обучения и образовательные программы.
 
 
 
г. Калуга, ул. Вишневского, 27,
тел.: 8 (4842) 72-51-40
 
 
 
Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева
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Опубликовано: 29.03.2023 16:32 0 531
Тэги: рeклама
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