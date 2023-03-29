Кого готовят в Калужском филиале Тимирязевской академии

НАПРАВЛЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

Cрок обучения – 4 года.

Агрономия (агробизнес; защита растений и фитосанитарный контроль) – очное/заочное

Садоводство (плодоводство и овощеводство; декоративное садоводство и флористика) – очное

Агроинженерия (технический сервис в АПК; машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции) – очное/заочное

Землеустройство и кадастры (землеустройство) – очное/заочное

Зоотехния (технология производства продуктов животноводства; кинология) – очное/заочное

Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика предприятий и организаций; финансы и кредит, цифровая экономика, бизнес-аналитика; внешнеэкономическая деятельность с углубленным изучением английского и китайского языков) – очное/очно-заочное

Менеджмент (логистика; маркетинг; управление бизнесом) – очное/очно-заочное

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (СПЕЦИАЛИТЕТ)

Cрок обучения – 5 лет.

Ветеринария (болезни домашних животных; репродукция домашних животных) – очное/очно-заочное/заочное

Экономическая безопасность (экономико-правовое обеспечение экономической безопасности; судебная экономическая экспертиза) – очное/заочное

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Подготовка трактористов категорий С и D

Подготовка водителей категории В

Кадастровая деятельность

Менеджмент логистических процессов

Логистика интернет-продаж

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Ландшафтный дизайн

Технология создания и ухода за газонами

Современные технологии в сфере кадастровой деятельности

Помощник геодезиста на кадастровых и топографо-геодезических работах

Основы инженерной графики, трехмерное моделирование в КОМПАС-3D

Кинология

Эпидуральная анестезия домашних животных

Анестезиология, реаниматология мелких домашних животных

Актуальные вопросы автоматизации бухгалтерского учета с применением программы 1С: Бухгалтерия 8

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Помощник флориста

Мастер по обрезке сада

Слесарь по ремонту автомобилей

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

Лаборант химического анализа

Оператор по ветеринарной обработке животных

Зоолаборант питомника лабораторных животных

Рабочий по уходу за животными (грумер)

Дезинфектор

Пчеловод

Зоотехник-селекционер (оператор ИАС СЕЛЭКС)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

учебно-научные лаборатории

учебно-опытное поле

оранжерея

научно-учебный ветеринарный центр «Тимирязевский»

центр сертифицированного обучения информационным технологиям 1С

комплекс общежитий

спортивный и тренажерный залы

библиотека и читальный зал



Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ)

Зоотехния / Ветеринария

1. Биология

2. Химия /или/ Математика (профиль) /или/ Физика

3. Русский язык

Агрономия / Садоводство

1. Биология

2. Математика (профиль) /или/ Химия /или/ География/или/ Физика /или/ Информатика и ИКТ

3. Русский язык

Агроинженерия

1. Математика (профиль)

2. Физика /или/ Химия /или/ Информатика и ИКТ

3. Русский язык

Землеустройство и кадастры

1. Математика (профиль)

2. Физика /или/ Химия /или/ География /или/ Информатика и ИКТ

3. Русский язык

Экономика / Менеджмент / Экономическая безопасность

1. Математика (профиль)

2. Обществознание /или/ История /или/ География /или/ Информатика и ИКТ /или/Иностранный язык

3. Русский язык

Срок подачи документов в 2023 году – с 20 июня на все формы обучения и образовательные программы.

г. Калуга, ул. Вишневского, 27,

тел.: 8 (4842) 72-51-40

Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева LdtCKFJMo

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