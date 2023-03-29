Кого готовят в Калужском филиале Тимирязевской академии
НАПРАВЛЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)
- Агрономия (агробизнес; защита растений и фитосанитарный контроль) – очное/заочное
- Садоводство (плодоводство и овощеводство; декоративное садоводство и флористика) – очное
- Агроинженерия (технический сервис в АПК; машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции) – очное/заочное
- Землеустройство и кадастры (землеустройство) – очное/заочное
- Зоотехния (технология производства продуктов животноводства; кинология) – очное/заочное
- Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика предприятий и организаций; финансы и кредит, цифровая экономика, бизнес-аналитика; внешнеэкономическая деятельность с углубленным изучением английского и китайского языков) – очное/очно-заочное
- Менеджмент (логистика; маркетинг; управление бизнесом) – очное/очно-заочное
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
- Ветеринария (болезни домашних животных; репродукция домашних животных) – очное/очно-заочное/заочное
- Экономическая безопасность (экономико-правовое обеспечение экономической безопасности; судебная экономическая экспертиза) – очное/заочное
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Подготовка трактористов категорий С и D
- Подготовка водителей категории В
- Кадастровая деятельность
- Менеджмент логистических процессов
- Логистика интернет-продаж
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Ландшафтный дизайн
- Технология создания и ухода за газонами
- Современные технологии в сфере кадастровой деятельности
- Помощник геодезиста на кадастровых и топографо-геодезических работах
- Основы инженерной графики, трехмерное моделирование в КОМПАС-3D
- Кинология
- Эпидуральная анестезия домашних животных
- Анестезиология, реаниматология мелких домашних животных
- Актуальные вопросы автоматизации бухгалтерского учета с применением программы 1С: Бухгалтерия 8
- Помощник флориста
- Мастер по обрезке сада
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
- Лаборант химического анализа
- Оператор по ветеринарной обработке животных
- Зоолаборант питомника лабораторных животных
- Рабочий по уходу за животными (грумер)
- Дезинфектор
- Пчеловод
- Зоотехник-селекционер (оператор ИАС СЕЛЭКС)
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
- учебно-научные лаборатории
- учебно-опытное поле
- оранжерея
- научно-учебный ветеринарный центр «Тимирязевский»
- центр сертифицированного обучения информационным технологиям 1С
- комплекс общежитий
- спортивный и тренажерный залы
- библиотека и читальный зал
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ)
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