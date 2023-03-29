Опубликовано постановление о начале весенней охоты в Калужской области

В среду, 29 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление №133, которым установлены даты весенней охоты в нашем регионе.

В южной зоне охотиться на боровую дичь можно с 7 по 16 апреля, а водоплавающую – с 8 по 17 апреля. К этой территории относятся Бабынинский, Думиничский, Жиздринский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский и Хвастовичский районы.

В северной зоне боровую дичь можно стрелять с 14 по 23 апреля, водоплавающую – с 15 по 24 апреля. Речь идет о Барятинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Малоярославецком, Медынском, Мосальском, Спас-Деменском, Тарусском, Ферзиковском и Юхновском районах.

Охота на селезней уток с использованием подсадных уток разрешена с 1 по 30 апреля.

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