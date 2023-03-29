61% калужан поддержал запрет продажи вейпов

Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение о полном запрете вейпов в России. Такую меру готовы поддержать 61% калужан, говорится в результатах опроса, которые в среду, 29 марта, опубликовал ресурс SuperJob.

Против полного запрета выступают 22% калужан. Они считают, что тогда заметно вырастет количество курильщиков.

Больше всего сторонников запрета среди участников опроса в возрасте от 35 до 44 лет.

Также большими противниками вейпов являются калужские женщины. 75% калужанок против вейпов. Среди мужчин таких 58%.

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