Еще одна представительница Калужской области сразится за миллион на шоу кондитеров

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 28 марта, в эфире телеканала «Пятница!» выйдет новый эпизод шоу «Кондитер», в съемках которого приняла участие 16-летняя Анастасия Степанова из Калуги. Позже стало известно, что в этом же выпуске покажут и 55-летнюю Светлану Пашкову из калужского города Киров.

Она создала торт с фигурками в виде пальм и начинкой из кокосового крема.

Помогло ли это пройти в следующий раунд, организаторы пока не сообщают.

Победитель шоу «Кондитер» получит миллион рублей.

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