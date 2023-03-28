В Калужской области подрядчика оштрафовали на миллион рублей
В деревне Игнатовка Людиновского района компания не смогла построить детскую спортивную площадку. В итоге подрядчика оштрафовали на миллион рублей, сообщили во вторник, 28 марта, в прокуратуре Калужской области.
Согласно контракту, работы должны были быть выполнены за 60 дней.
- В указанный срок работы не выполнены, в связи с чем, администрация в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта, - пояснили в прокуратуре.
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