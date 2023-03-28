Власти Калуги прокомментировали затопление набережной Оки

Как мы уже рассказывали, во вторник, 28 марта, вода добралась до нижнего променада набережной Оки. Днем ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Вчера с коллегами заехали на набережную Оки. Проконтролировали готовность к затоплению нижней ее части, что сегодня и произошло, - отметил он. - Ради сохранности коммуникаций и безопасности гуляющих здесь калужан электричество на время отключили. Радует, что реконструированная набережная стала любимым местом прогулок большого количества горожан. Паводок ей не повредит, она на него рассчитана, как и набережные во всех городах на больших реках.

Денисов пообещал, что после ухода воды на набережной пройдет тщательная уборка.

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