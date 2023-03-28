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Tele2 повышает качество связи в Калужской области за счет увеличения высоты подвесов

Опубликовано: 28.03.2023 14:41 0 258
Tele2 повышает качество связи в Калужской области за счет увеличения высоты подвесов

Tele2 реализует проект по совершенствованию покрытия и повышению скорости 4G за счет поднятия антенн на объектах собственной инфраструктуры в среднем еще на 16 метров. В Калужской области география программы охватывает как город, так и загородные населенные пункты. Это позволяет улучшить пропускную способность сети: трафик на первых станциях, которые уже затронул проект, вырос почти в 1,5 раза.

Специалисты по радиопланированию Tele2 анализируют качество существующего покрытия сети и технические показатели работы базовых станций в Калужской области. Это дает возможность определить территории, где особенности ландшафта или близлежащие здания могут стать препятствиями на пути распространения радиоволн, и где можно повысить потенциал уже действующей инфраструктуры.

Далее региональные инженеры прорабатывают кейсы для увеличения высоты подвеса оборудования, определяются с техническими решениями и возможностью их реализации на местах. К примеру, это может быть модернизация существующей станции или размещение ее на местности поблизости.

В Калужском регионе программа затрагивает как городские, так и областные объекты телеком-инфраструктуры. Средний подъем высоты подвеса составляет 16 метров – то есть в два раза выше, чем стандартное размещение антенн. В результате удается увеличить охват сети для каждой станции и включить в ее зону действия большее число абонентов. А кроме того – значительно повысить качество 4G-интернета. Как показал анализ данных, дата-трафик на телеком-объектах проекта в среднем вырастает на 47% – это говорит также и о росте доступности сети.

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Опубликовано: 28.03.2023 14:41 0 258
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