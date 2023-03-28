16-летняя калужанка испекла кубинский торт, чтобы выиграть на шоу «Кондитер»

Во вторник, 28 марта, в эфире телеканала «Пятница!» выйдет новый выпуск шоу «Кондитер» с участием 16-летней Анастасии Степановой из Калуги. В прошлом году девушка стала победительницей проекта «Кондитер.Дети», а сейчас пытается стать лучшей среди взрослых.

На кастинг участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Кубы.

Юная калужанка испекла торт в виде жительницы Кубы с фигурками колибри и цветов, с начинкой из двух муссов — клубничного и лимонно-мятного. Удалось ли ей пройти в следующий раунд, организаторы пока не сообщают.

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