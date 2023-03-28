В Калуге установили первые контейнеры для ненужной одежды
Во вторник, 28 марта, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин сообщил об установке в нашем регионе первых контейнеров, в которые можно отправить ненужную одежду. Впервые о таких планах заявлялось в начале месяца после визита калужской делегации на форум в «Сколково».
В Калуге пока есть пять таких контейнеров:
- Дирекция парков, Грабцевское шоссе, 73, 4 этаж,
- Отель на улице Автомобильной, 6,
- «Зеленый центр» на улице Кирова, 31, стр. 3 за кинотеатром «Центральный»,
- Библиотека №25 в Турынино на улице Советская, 107,
- Экопункт на улице Энгельса, 163.
Также старую одежду принимают в Жуковском районе в музее мусора на 41-м километре трассы А108.
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