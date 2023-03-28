Самые редкие детские имена назвали в Калужской области

За январь и февраль в Калужской области родились 1258 детей. Во вторник. 28 марта, региональный загс опубликовал список самых редких имен за этот период.

Редкие имена девочек - Анфиса, Аврора, Зоя, Каролина, Любава и Марта.

Редкие имена мальчиков - Адам, Борис, Добрыня, Кристиан, Лионель, Лука.

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