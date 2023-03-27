В Калужской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 8,1%

За последнюю неделю, с 20 по 26 марта, в Калужской области врачи зафиксировали девять случаев гриппа и 7046 заболевших ОРВИ. Такие данные в понедельник, 27 марта, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 8,1%.

Грипп фиксировался только в Калуге. Среди заболевших семь взрослых и двое детей.

В больницы с ОРВИ и гриппом попал 41 пациент.

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