В Калужской области 52 человека заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 52 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 27 марта, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали два человека.
Выздоровели 39 пациентов.
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