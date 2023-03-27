Стало известно, где в Калужской области затопило дороги из-за паводка

Утром в понедельник, 27 марта, на заседании правительства Калужской области обсудили ситуацию с паводком в нашем регионе.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по Калужской области Владислав Блеснов, дороги в населенные пункты подтопило в Боровском, Дзержинском, Малоярославецком районах, а также в Калуге.

В деревнях Аграфенино Боровского района и Староскаковское Дзержинского района организованы лодочные переправы.

В Козельске и Полотняном Заводе под водой оказались приусадебные участки, в Обнинске – участки на территории садовых товариществ.

В ближайшие дни вода в реках будет прибывать. Есть угроза новых подтоплений в Козельском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Людиновском районах и Обнинске.

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