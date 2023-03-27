В Калуге начался ледоход на Оке
За выходные уровень воды в Оке на территории Калуги повысился на полтора метра, начался ледоход.
Пока нынешний разлив Оки не представляет опасности для жителей областного центра. Вода находится в девяти метрах от опасных значений.
Однако снег продолжает таять. В ближайшие дни также возможны дожди, так что вода будет прибывать.
Ледоход в Калуге утром 27 марта.
Ранее мы публиковали в телеграме видео ледохода в Тарусе и Товарково.
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