В Калуге начался ледоход на Оке

За выходные уровень воды в Оке на территории Калуги повысился на полтора метра, начался ледоход.

Пока нынешний разлив Оки не представляет опасности для жителей областного центра. Вода находится в девяти метрах от опасных значений.

Однако снег продолжает таять. В ближайшие дни также возможны дожди, так что вода будет прибывать.

Ледоход в Калуге утром 27 марта.

Ранее мы публиковали в телеграме видео ледохода в Тарусе и Товарково.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.