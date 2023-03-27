Из Калужской области выдворили 13 нелегальных мигрантов
Находившиеся в Калужской области 13 нелегальных мигрантов выдворены за пределы России. Об этом понедельник, 27 марта, сообщили в региональном управлении ФССП.
Девять человек улетели из Москвы в Узбекистан, трое – в Таджикистан. А гражданину Молдовы пришлось добираться домой с пересадкой в Стамбуле.
Въезд в Россию для них теперь закрыт на пять лет.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!