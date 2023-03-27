Из Калужской области выдворили 13 нелегальных мигрантов

Находившиеся в Калужской области 13 нелегальных мигрантов выдворены за пределы России. Об этом понедельник, 27 марта, сообщили в региональном управлении ФССП.

Девять человек улетели из Москвы в Узбекистан, трое – в Таджикистан. А гражданину Молдовы пришлось добираться домой с пересадкой в Стамбуле.

Въезд в Россию для них теперь закрыт на пять лет.

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