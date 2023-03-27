В Калужской области ищут работников на зарплату в 250 тысяч рублей

В понедельник, 27 марта, ресурс HeadHunter представил список вакансий в Калужской области с самым высоким заработком, который предлагают соискателям.

Самое большое предложение – 250 тысяч рублей. Столько готовы в месяц платить директору по производству.

- В его обязанности войдет: разработка и утверждение технологии содержания ремонтного молодняка и родительского стада, откорма бройлеров, инкубации яиц, доработки кормов для обеспечения технологического процесса производства, - рассказали авторы исследования. - Соблюдение и улучшение производственно-технологических процессов. Разработка технологии движения поголовья птицы. Снижение себестоимости суточного цыпленка и привеса бройлера за счет улучшения производственных показателей и снижения затрат на ресурсы. Выполнение внутренних регламентов и правил.

Коммерческому директору готовы платить от 130 до 200 тысяч рублей.

Техническому директору – от 100 до 200 тысяч рублей.

Управляющему розничной сети и начальнику производства модульных бань – до 200 тысяч рублей.

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