В Калуге полиция устроила массовые проверки мигрантов
В понедельник, 27 марта, полиция Калуги сообщила о массовых проверках мигрантов. Мероприятия прошли в местах проживания иностранцев.
24 человек доставили в отделение. В итоге было составлено 10 протоколов за нарушение правил проживания в России и 11 протоколов за работу без нужных документов.
Одного из нарушителей выдворят из страны.
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