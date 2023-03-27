В Калуге полиция устроила массовые проверки мигрантов

В понедельник, 27 марта, полиция Калуги сообщила о массовых проверках мигрантов. Мероприятия прошли в местах проживания иностранцев.

24 человек доставили в отделение. В итоге было составлено 10 протоколов за нарушение правил проживания в России и 11 протоколов за работу без нужных документов.

Одного из нарушителей выдворят из страны.

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