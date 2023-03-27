Памятник Белому Биму привезли в Калугу

В Калугу на днях привезли памятник Белому Биму – герою легендарного фильма «Белый Бим Черное ухо», который снимали в нашем городе. Об этом сообщил главный архитектор областного центра Алексей Комов.

Его установят у Дома печати на улице Марата, 10 в конце апреля. Там также появится памятный знак, посвященный произведению кинорежиссера Станислава Ростоцкого.

Изначально памятник хотели установить на улице Воскресенской, но в итоге скульптуру Бима поставят именно возле Дома печати. Рядом с ним снималось несколько эпизодов фильма, сам режиссер, автор сценария по одноименной повести Станислав Ростоцкий и главный герой фильма Вячеслав Тихонов бывали в этом здании.

В прошлом году исполнилось 45 лет со дня выхода фильма.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.