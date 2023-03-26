В Калуге собирают деньги на операцию 11-летнему мальчику

Жители Калуги через соцсети начали сбор денег для семьи 11-летнего Ивана Кострова.

Мальчику нужна дорогостоящая операция по замене сердечного клапана. Такую операции ему уже делали летом 2012 года в Германии. И сейчас подходит срок по замене клапана.

В первый раз оплатить лечение помогли фонды, но за последнее время ситуация в этой сфере заметно осложнилась. Сейчас один из фондов может оплатить лишь половину стоимости.

- Операция стоит 53 000 евро, по курсу это сейчас где-то 4 300 000 рублей, - рассказала нам мама мальчика Элина Кострова. - Собрано на фонде «ПОДАРИ шанс» 203 000 рублей. Там сбор начался с 15 марта. На моей карте сбора сейчас 1 419 659 рублей.

Деньги семье нужно найти до конца мая.

- Были крупные пожертвования от нескольких людей, - отметила Элина. - Как минимум от семи человек. Самые крупные суммы, их было две, - 100 000 рублей.

Реквизиты для помощи указаны на странице Элины Костровой в «ВКонтакте».

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