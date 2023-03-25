Калужане выбрали для бракосочетания красивую дату
На неделе, с 20 по 25 марта, выдалась красивая дата. И ей воспользовались жители областной столицы, которые решили пожениться.
Об этом сообщили в пятницу, 24 марта, в городском загсе.
23.03.2023 года расписались 26 калужских пар.
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