Калужане выбрали для бракосочетания красивую дату

На неделе, с 20 по 25 марта, выдалась красивая дата. И ей воспользовались жители областной столицы, которые решили пожениться.

Об этом сообщили в пятницу, 24 марта, в городском загсе.

23.03.2023 года расписались 26 калужских пар.

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