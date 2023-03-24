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В Калужской области планируют набрать около 3000 контрактников

Владимир Кравчук
Опубликовано: 24.03.2023 15:50 1 1533
В Калужской области планируют набрать около 3000 контрактников

В пятницу, 24 марта, прошла пресс-конференция военного комиссара Калужской области Сергея КУЗЬМЕНКОВА по вопросам контрактной военной службы.

Правда, в первую очередь журналисты узнали о том, что с в 2023 году весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Традиционно наши земляки будут служить во всех родах войск и во многих субъект России.

Всего призвать собираются около 1000 калужан.

Также с 2018 года срочнику можно будет пройти сразу контрактную службу.

В ходе пресс-конференции журналистам показали пайки, которые раздаются призывникам в случае, если они будут находиться в пути к месту службы более одной недели.

Но главный вопрос пресс-конференции – контрактная военная служба – занял большую часть общения с журналистами.

По словам Сергея Кузьменкова военный комиссариат Калужской области проводит большую кампанию по привлечению жителей региона для заключения контрактов с вооруженными силами РФ. Была также озвучена их приблизительная цифра. Около 3000 контрактников планируется набрать в 2023 году в Калужской области.

- Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто находится на данный момент в запасе. Примите участие, станьте нашим братом, займите место в строю и заключите контракт, - отметил Сергей Кузьменков. – Сейчас проводится Специальная военная операция. Патриоты нашей Родины нужны в боевых рядах.

Контрактникам обещают 35-40 тысяч рублей в месяц во время прохождения службы за пределами зоны боевых действий и до 200 тысяч в месяц - в зоне СВО.

Также было отмечено, что предельный возраст для контрактников был поднят до 60 лет. Если человек будет морально и физически готов.    

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 24.03.2023 15:50 1 1533
Тэги: контрактники сво призыв
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