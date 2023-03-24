В Калуге жители улицы Степана Разина пожаловались на шумную молодежь
В пятницу, 24 марта, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о своей рабочей поездке на улицу Степана Разина. Один из вопросов, который подняли местные жители – шум на площадке с тренажерами между домами №73 и №77.
По словам калужан, молодые люди там собираются выпивать, а не заниматься спортом. Часть местных жителей попросила убрать тренажеры.
Денисов в ответ рассказал, что демонтаж – это крайняя мера. В данном случае власти Калуги попросят включить этот двор в маршрут патрулирования полицейских.
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