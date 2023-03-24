В Калужской области снизят цены на молоко до 50 рублей

В Калужской области региональный минсельхоз субсидирует производителей бочкового молока и рекомендует удерживать цену на него в районе 50 рублей за литр. Однако в некоторых муниципалитетах она достигает 55 рублей, сообщили в пятницу, 24 марта, в правительстве региона.

Заместитель министра конкурентной политики Лев Марченков рекомендовал сделать цену одинаковой по всей Калужской области.

Напомним, в Калуге такое молоко продают по 50 рублей как минимум до конца 2023 года.

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